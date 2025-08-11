51 donate blood in independence day camp
By Lokmat Times Desk | Updated: August 11, 2025 19:10 IST2025-08-11T19:10:02+5:302025-08-11T19:10:02+5:30
Marking India’s Independence Day, Happy to Help Foundation and Zara Foundation jointly organised a blood donation camp on Sunday at New Baijipura Corner, Central Naka Road, in Alhuda Girls’ Secondary School premises.
Running from 10 am to 7 pm, the camp drew 51 donors, each contributing to the cause of saving lives. Happy to Help Foundation thanked participants, gifting them pens as tokens of appreciation. Sanjivani Blood Centre managed the collection and also received gifts. The event was led by foundation presidents Sheikh Abdul Rahim and Javed Mukeem Patel, whose teams worked together to ensure the camp's success.