Abdul Wahab awarded Ph D in Journalism
By Lokmat Times Desk | Updated: November 15, 2025 20:15 IST2025-11-15T20:15:10+5:302025-11-15T20:15:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Abdul Wahab Shaikh, a Public Engagement Assistant, Public Diplomacy, at the US Embassy, Mumbai, has been awarded ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Abdul Wahab Shaikh, a Public Engagement Assistant, Public Diplomacy, at the US Embassy, Mumbai, has been awarded Ph D in Mass Communication and Journalism by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu).
He submitted his research thesis titled “Influence of Media on Policy Making in India” under the guidance of Dr Rekha Shelke, research guide and dean, MGM University.Open in app