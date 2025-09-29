Addition to this News - New generation launches unique anti-drug campaign through reels and short films
By Lokmat Times Desk | Updated: September 29, 2025 22:05 IST2025-09-29T22:05:03+5:302025-09-29T22:05:03+5:30
Other Winners: Best Direction – Sharayu Targale (Veet) Best Editing – Kunal Vaishnav (Prerna) Best DOP – Amol Targale ...
Other Winners:
Best Direction – Sharayu Targale (Veet)
Best Editing – Kunal Vaishnav (Prerna)
Best DOP – Amol Targale (Veet)
Best Actress – Rutuja Ghodture
Best Actor – Sachin Dandge (Glanirbhavati)Open in app