Adv Asha Sherkhane gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: September 28, 2025 23:06 IST2025-09-28T22:55:03+5:302025-09-28T23:06:21+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on adv Asha Sherkhane-Katke.
She submitted her thesis titled 'Cyber Crime: A Catalyst to Juvenile in Conflict with Law – A Sociological Challenges, under the guidance of Dr Aparna Kotapalle, research guide and professor from M P Law College.