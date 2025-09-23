Agriculture Minister Bharne to visit Badnapur today
By Lokmat Times Desk | Updated: September 23, 2025 22:15 IST2025-09-23T22:15:08+5:302025-09-23T22:15:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: The state Agriculture Minister, Dattatray Bharne, will visit Somthana in Badnapur on 24th September. He is scheduled to arrive at the airport at 6:45 a.m. and will then depart for Badnapur at 8:30 a.m.
Meanwhile, Environment Minister Pankaja Munde will travel by vehicle from Vishramgriha to Golegaon in Partur on the same day.