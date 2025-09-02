Amrapali Tribhuvan represents India in Korea
By Lokmat Times Desk | Updated: September 2, 2025 19:20 IST2025-09-02T19:20:02+5:302025-09-02T19:20:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Amrapali Prakash Tribhuvan, Ph D researcher from Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, represented India at an ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Amrapali Prakash Tribhuvan, Ph D researcher from Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, represented India at an international symposium held at Korea National University of Heritage, Seoul, South Korea, last week.
Amrapali was selected as the sole representative from India. She delivered a lecture on “Immersive Time Travel to the Sanchi Stupa: XR Reconstruction with Digital Human Guides”.Open in app