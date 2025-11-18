Anjali Ujiwal passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 18, 2025 18:55 IST2025-11-18T18:55:02+5:302025-11-18T18:55:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A 19-year-old Anjali Rajesh Ujiwal (Trimurti Chowk in Jawahar Colony) died in Pune on Sunday. The last rites were performed on her at a crematorium in Banewadi. She leaves behind a family comprising parents, a brother and others.