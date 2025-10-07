Ansari gets Ph D

By Lokmat Times Desk | Updated: October 7, 2025 20:05 IST2025-10-07T20:05:09+5:302025-10-07T20:05:09+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has awarded a Ph D to Ansari Vikhar Danish Ahmad in Pharmacy. He submitted his thesis titled ‘Neuropharmacological Studies on Different Combinations of Flavan-3-ols and Aromatic Resins’ under the guidance of research guide Dr Subur. W. Khan.

