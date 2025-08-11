Arshad Ismail passes away
Chhatrapati Sambhajinagar: A native of Chhatrapati Sambhajinagar, Shaikh Arshad Ismail (temporarily residing in Kachiguda-Hyderabad), died of a brief illness on Saturday. He was 65.
His Namaz-e-Janaza and burial took place in Kachiguda recently. He was unmarried and was the eldest son of retired secretary of Marathwada Waqf Board and tehsildar Shaikh Ismail.