Ashwini Damale from dhondalgaon gets Rs 18 lakh package in Japan-based company
By Lokmat Times Desk | Updated: November 8, 2025 22:35 IST2025-11-08T22:35:24+5:302025-11-08T22:35:24+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
A former student of New High School, Dhondalgaon in Vaijapur tehsil, Ashwini Damale, has been selected by a Japan-based company with an annual package of Rs 18 lakh. The school felicitated her and her parents on Saturday in recognition of her achievement. Ashwini completed her civil engineering degree from Sanjivani College of Engineering, Kopargaon, where she was selected through campus placement interviews. The felicitation ceremony was attended by headmaster Nikam, teachers Late, Takankar, Ghusale, Gawali, and Kande among others.
