Ashwini Gaikwad awarded PhD
By Lokmat Times Desk | Updated: September 1, 2025 23:05 IST2025-09-01T23:05:02+5:302025-09-01T23:05:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A senior faculty in the Department of Computer Science at Deogiri Engineering and Management Studies, Ashwini Sanjay ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
A senior faculty in the Department of Computer Science at Deogiri Engineering and Management Studies, Ashwini Sanjay Gaikwad, has been awarded a PhD degree by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University in Computer Science & Engineering subject.
She submitted her thesis, titled “A Spatial and Frequency Domain Fusion Approach for Gender and Age Group Recognition Using Fingerprints”, under the guidance of Dr. V B Musande, research guide and principal of MGM’s J.N.E College, Chhatrapati Sambhajinagar.Open in app