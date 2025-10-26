Avinash Nalawade passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 26, 2025 00:40 IST2025-10-26T00:40:03+5:302025-10-26T00:40:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Journalist Avinash Bhivsanrao Nalawade (50, native of Bazarsawangi, Khuldabad, and resident of Bhanudasnagar, Chhatrapati Sambhajinagar) passed away on Saturday night following a heart attack. His last rites will be performed at Kailasnagar crematorium on Sunday at 11 am. He is survived by his wife, two daughters, a son, and a brother.