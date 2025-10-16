Babasaheb Devkar passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 16, 2025 20:10 IST2025-10-16T20:10:03+5:302025-10-16T20:10:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Former Congress Seva Dal district president, Babasaheb Devkar (79, Gulmandi) passed away on Thursday morning. His last rites were performed at Kailasnagar crematorium. He is survived by his wife, one son, three daughters, and extended family. He was the brother of senior social worker Sushma Paigavhane.