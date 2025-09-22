Bhagwat gets Ph D in Commerce
By Lokmat Times Desk | Updated: September 22, 2025 21:55 IST2025-09-22T21:55:02+5:302025-09-22T21:55:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Bhagwat Chopade in Commerce.
He has submitted his thesis titled "Assessing Economic Conditions of Landless Agricultural Labourers in the Marathwada Region," under the guidance of Dr Farah Naaz Gauri, research guide and professor at the Commerce Department, Bamu.