Bhondawe School students shine in dist-level athletics

Chhatrapati Sambhajinagar: Students from Bhondawe Patil School, Bajajnagar won six gold medals, three silver medals, and two bronze medals in the district-level athletics competition held, recently. Gold medal winners in 14 years age group are: 4x100 meter relay - Samarjeet Patil, Sarthak Choudhary, Ranveer Shisode, Ansh Biswas and Sarvesh Pardesi.

Other winners: 100 meter race: Samarjeet Patil (Bronze Medal); 200 meter race -

Samarjeet Patil (Silver Medal); 400 meter race - Ranveer Shisode (Bronze Medal).

17 years age group, Pole Vault - Urvi Adhav (Gold Medal), Shravani Jadhav and Rudra Shinde (both Silver Medal). All these students have qualified for the divisional athletics competition. School president Hanuman Bhondawe, headmaster Aviraj Kale, deputy headmistress Sarmishtha Dutta, and all teachers congratulated the students.