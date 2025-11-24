Career guidance seminar on Nov 26

Chhatrapati Sambhajinagar: MIT ADT University Pune and Admission Suggestion will organise a ‘career guidance seminar’ for HSC students and parents at MASSIA Auditorium, Bajaj Nagar, at 10 am, on November 26.

University’s Assistant Director Dr Ulhas Malvade, Head of Department Faiyaz Pathan and Director of Admission Suggestion Engineer Akshay Kumar Bhandari will guide the participants on career opportunities in fields like business, engineering, medical, and pharmacy. The teachers will be honoured with an award. The organisers have appealed to all students and parents to attend the seminar in large numbers.