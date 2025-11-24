Chabbabai Sonar passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 24, 2025 17:40 IST2025-11-24T17:40:03+5:302025-11-24T17:40:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A resident of N-4 Cidco, Chabbabai Pandharinath Sonar, died of old age on Sunday. She was 94.
The last rites upon her were performed at N-6 crematorium yesterday evening. She is survived by one son, one daughter and an extended family. She was aunty of municipal corporation school's headmaster Sanjeev Sonar.