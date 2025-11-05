Chandrakant Patil passes away

Chhatrapati Sambhajinagar:

Senior Congress worker Chandrakant Shriram Patil (63), a native of Chhatrapati Sambhajinagar and resident of Pune, passed away suddenly in Mumbai. He is survived by his wife and daughter. He was the elder brother of assistant general managers (Electronics) at Lokmat Yogesh Patil and Rajesh Patil. The funeral will be held in Chhatrapati Sambhajinagar on Thursday evening.