Change in traffic routes towards Ellora
By Lokmat Times Desk | Updated: September 2, 2025 18:45 IST2025-09-02T18:45:03+5:302025-09-02T18:45:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar:
The 739th Urs (fair) of saint Hazrat Shaikh Muntajboddin Zar Zari Zar Baksh is being held at Khuldabad from September 1 to September 14. To avoid traffic congestion during this period, changes have been made to the routes for heavy motor vehicles travelling to and from Khuldabad, as per the orders issued by Superintendent of Police (SP) Dr Vinay Kumar Rathod.
The traffic route changes are as follows:
--Traffic from Kannad – Ellora– Khuldabad – Daulatabad – towards Chhatrapati Sambhajinagar has been diverted via Kannad – Ellora – Kasabkheda Phata – Varzhadi – Maliwada – Sharnapur Phata – towards Chhatrapati Sambhajinagar.
--Traffic from Chhatrapati Sambhajinagar – Daulatabad – Khuldabad – Ellora– towards Kannad
has been diverted via Chhatrapati Sambhajinagar – Sharnapur Phata – Maliwada – Varzhadi – Kasabkheda Phata – Ellora – towards Kannad.
--Traffic from Phulambri – Sultanpur – Khuldabad – Ellora– towards Kannad has been diverted via Phulambri – Chhatrapati Sambhajinagar – Sharnapur Phata – Maliwada – Varzhadi – Kasabkheda Phata – Ellora– towards Kannad.