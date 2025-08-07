City emerges as real estate hotspot with premium homes, rising investment

3 BHK flats, one flat per floor, Guruchhaya Apartment – Jalan nagar:

2 BHK luxurious flats, Disha Abhikrupa – Samarthnagar: 4 BHK-D flats, Disha Shri – Samarthnagar: 2 & 3 BHK flats, Disha Bhagya – Samarthnagar: 3 BHK flats, Freedom Towers – Akashvani: 2 BHK-D, 3 BHK-D, and 4 BHK-D flats with offices and shops, Trilok Heights – Gadia Vihar Road: 3 & 4 BHK flats, Ryan Business Hub – Behind E-Square Talkies, Mondha: Shops and offices, Nabhraj Advait – Opposite Ropolekar Hospital: Luxurious 3 & 4 BHK flats, Nabhraj Ameya – Opposite Ropolekar Hospital:

3 BHK flats, Nabhraj Rishikesh – Opposite Ropolekar Hospital: 3 BHK flats, Serene Towers – Garkheda: 2, 3 & 4 BHK luxurious flats, Sai Akshay – Jaynagar, SBH Colony: 2 BHK flats, Sai Samayuresh – Pannalal nagar, opposite Utsav Mangal Karyalay: 3 BHK flats, Shri Renuka Residency – Opposite Khadkeshwar Temple: 4 BHK flats, Shridhar Residency – Navyug Colony, Padampura: 2 & 3 BHK flats, Sharada Residency – Manisha Colony: 3 BHK flats, Geetpooja Silver – N-4: 3 BHK flats, one flat per floor, Geetpooja Platinum – Garkheda: 2 & 3 BHK flats, Rajdeep Heights – Shahanoorwadi, opposite Chanakyapuri: Luxurious 3 BHK terrace flats, Kailash Heights – Jyotinagar: 2 & 3 BHK flats, Jayprabha Residency – Jyotinagar: 3 BHK flats, Girishree Apartment – Samarthnagar: 3 BHK luxurious flats, Vishnu Heights – Samarthnagar: 3 BHK luxurious flats, Suvarna Residency – Mehrnagar, Garkheda: 2 BHK flats, Krishnakunj Business Hub – Shivajinagar: Shops, showrooms, offices, and rooftop garden restaurant space, Panchsheel Elite – Surananagar: Luxurious 2 & 3 BHK flats, Shivtirth Park – Pushpanagari, Samarthnagar: 3 BHK flats, one per floor and Brahma Park – Satara: Row houses and 2 BHK flats

Beed Bypass Zone

Viyan Ananta – Opposite Surya Lawns: 2 & 3 BHK flats, 3 & 4 BHK row houses, Disha Devgiri – Near Bajaj Hospital: 1, 2, and 3 BHK flats and row houses, Disha Nagari – Near Bajaj Hospital: NA-44 plots, Disha Samarth – Near Renukamata Temple Gate: NA-44 plots, Hreem Sky City – Opposite MIT College: 2 BHK flats, Hreem Sky City Elite – Opposite MIT College: 3 BHK row houses / bungalows, Om Dream Villas – Satara Area: 4 BHK luxurious villas, Parshwa Heights – Satara: Luxurious 2 & 3 BHK flats, Om Paradise – Renuka Mandir Road: 1, 2, & 3 BHK flats, shops, and offices, Om Ranveer Oriana – Khadi Road: 2 & 3 BHK row houses, 2 BHK flats, shops, Udyog Brahma – Near MIT College Road: 2 & 3 BHK flats, Udyog Varad – Deolai: 1 & 2 BHK flats, Udyog Gajanan – Satara: 3 BHK flats, KRK Elite 99 – Gandheli, Beed Bypass: Residential plots, Capital Trade Center: Offices, shops, showrooms, Sai Adinath – Kamalnagar, behind Bajaj Hospital: 3 BHK flats, Sai Swapnapurti – Behind Hotel Madhuban: 3 BHK row houses and 2 BHK flats, Palm Leaves – Phase 2: 3 BHK flats and Pukhraj Residency – Opposite Hotel Nishant Park: 2 & 3 BHK luxury flats.

Premium home décor partner

Ciel Casa: Imported premium furniture and home décor partner for Lokmat Property Expo, offering the best in interior design for residents of Chhatrapati Sambhajinagar.

Considering the rising demand for solar energy, Tirupati Solar (Tata Solar) and Infisol (Adani Solar) have set up stalls. Additionally, stalls for home loans and paint solutions are also available.

Why buy a home in the city?

Jalna Road and Shendra-Bidkin MIDC are witnessing major national and multinational investments, creating vast job opportunities and boosting local businesses. With a well-connected airport and railway station, a growing market of national and global brands, and easy access to quality education and healthcare, Chhatrapati Sambhajinagar is rapidly emerging as a future-ready metro city.