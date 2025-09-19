CSMC officer Arjun Giram transferred
Chhatrapati Sambhajinagar: Municipal Corporation's Assistant Commissioner Arjun Giram has been transferred as Additional Commissioner of Jalna Municipal Corporation (JMC). He was in charge of Zone Office No. 6 as Zone Officer. He will be relieved of his current post on Monday. The transfer order was issued by Deputy Secretary Priyanka Kulkarni.