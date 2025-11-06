Daniel Figueiredo gets Ph D
November 6, 2025
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D in Electronics and Telecommunication Engineering to Daniel A Figueiredo.
He submitted his thesis titled "Design and Development Of Grid Tied Transformerless Solar Photovoltaic Based PWM Inverter" under the guidance of research guide Dr Sanjay S Pawar, research guide and former principal of Usha Mittal Institute of Technology, Mumbai. Daniel is retired a Scientist from National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT).