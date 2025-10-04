Death after consuming unknown substance
By Lokmat Times Desk | Updated: October 4, 2025 18:35 IST2025-10-04T18:35:03+5:302025-10-04T18:35:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar B. H. Yadav (54, Naregaon Road) died while undergoing treatment after falling seriously ill from consuming an ...
Chhatrapati Sambhajinagar
B. H. Yadav (54, Naregaon Road) died while undergoing treatment after falling seriously ill from consuming an unknown substance at Akar Tools Company, Waluj MIDC.
According to police, on the evening of September 13, Yadav consumed an unidentified substance on the company premises. He was immediately rushed to E-5167 Industrial Hospital, Cidco, for primary treatment and later shifted to Ghati Hospital for further care. Despite treatment, he passed away at 10.30 pm on October 3. A case has been registered at Waluj MIDC police station.