Deputy chief minister Ajit Pawar to visit Marathwada today
By Lokmat Times Desk | Updated: November 23, 2025 23:15 IST2025-11-23T23:15:18+5:302025-11-23T23:15:18+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
As part of the municipal election campaign, Deputy Chief Minister Ajit Pawar will arrive at Chikalthana Airport at 8 am on 24 November. From the airport, he will travel by vehicle to attend public rallies in Jintur, Kandhar, Ambajogai, and Beed.