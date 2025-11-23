Deputy chief minister Ajit Pawar to visit Marathwada today

November 23, 2025

Deputy chief minister Ajit Pawar to visit Marathwada today

Chhatrapati Sambhajinagar

As part of the municipal election campaign, Deputy Chief Minister Ajit Pawar will arrive at Chikalthana Airport at 8 am on 24 November. From the airport, he will travel by vehicle to attend public rallies in Jintur, Kandhar, Ambajogai, and Beed.

