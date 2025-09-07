Deputy CM Eknath Shinde to visit city today

Chhatrapati Sambhajinagar

Deputy chief minister Eknath Shinde will arrive in the city on Monday at 2 pm. He will first hold a review meeting on city development works at a hotel on Jalna Road, followed by a discussion with party office-bearers at 3 pm. Later, a party gathering and thanksgiving meeting will be held at 6.15 pm at Tanaji Chowk, Balajinagar, in Shinde’s presence. Guardian Minister Sanjay Shirsat, MP Sandipan Bhumre, and MLAs Vilas Bhumre, Sanjana Jadhav, and Pradeep Jaiswal will also attend. Shinde is scheduled to depart for Mumbai by flight at 7.45 pm.