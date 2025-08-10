Digambar Gangawane gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: August 10, 2025 19:20 IST2025-08-10T19:20:03+5:302025-08-10T19:20:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Digamber Vishawanath Gangawane in Public Administration. ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Digamber Vishawanath Gangawane in Public Administration.
He submitted his thesis titled ‘Prashaskiya Sudharna: Aurangabad Jillyachaya Sandarbhat Mahiti Adikharacha Chikitsak Abhyas’ under the guidance of Dr S S Thombre, research guide and teaching faculty from Siddharth College of Jafrabad. Digamber Gangawane is a teaching faculty member at Pandit Jawaharlal Nehru College.Open in app