Dinesh Kachkure gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: October 18, 2025 23:15 IST2025-10-18T23:15:03+5:302025-10-18T23:15:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D on Dinesh Kundlikrao Kachkure in Chemistry. He submitted ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D on Dinesh Kundlikrao Kachkure in Chemistry. He submitted his thesis titled ‘Synthesis of Nitrogen and Oxygen Containing Heterocyclic Compounds by Conventional and Non-Conventional Methods’ under the guidance of Dr J V Bharad, research guide, Vasantrao Naik College.Open in app