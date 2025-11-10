Dr. Uday Nirgudkar to speak at AMA’s ‘Rare Share’ Series

Chhatrapati Sambhajinagar

The Aurangabad Management Association (AMA) will host an engaging session under its ‘Rare Share’ series featuring senior journalist and author Dr Uday Nirgudkar. The event, titled “From Boardroom to Newsroom - India’s Journey of Transformation,” will be held on November 14 at 5 pm at Anand Auditorium, MIT Campus, Beed Bypass. Dr. Nirgudkar will discuss how media, management, and economics together drive India’s progress, sharing his personal experiences and insights on leadership and decision-making. AMA’s ‘Rare Share’ series invites eminent speakers from diverse fields to inspire professionals, entrepreneurs, and students. Entry is open to all. Dr. Nirgudkar is known for his analytical approach and motivational leadership.