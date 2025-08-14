Drunk man assaults guard, damages govt vehicle at girls’ ITI

August 14, 2025

Chhatrapati Sambhajinagar

A drunk man created chaos at a girls’ ITI in Bhadkal Gate on August 12 night, assaulting security guard Shekhar Kumawat after being stopped from drinking in the guard’s cabin. The accused, Amol Mhaske, also damaged a government vehicle on campus, sparking fear among staff. City Chowk police have booked him for the incident.

