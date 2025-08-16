Duttatray Kitale awarded Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: August 16, 2025 21:15 IST2025-08-16T21:15:02+5:302025-08-16T21:15:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Duttatray Asaram Kitale, a research scholar at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu), has been awarded Ph D in Hindi.
He submitted his thesis titled 'Samakali Bhartiya Sahitya Patrika Mein Anudit Bhartiya Kavita: Samvedna Evam Shilp (2001 to 20210)' under the guidance of Dr Sudhakar Shendge, research guide and senior professor, Department of Hindi, Bamu.