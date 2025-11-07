Elderly man succumbs to injuries after fall in Sillod

By Lokmat Times Desk | Updated: November 7, 2025 23:25 IST2025-11-07T23:25:02+5:302025-11-07T23:25:02+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar A 75-year-old man, Baburao Tajne, died on Friday evening while undergoing treatment at Government Medical College and ...

Elderly man succumbs to injuries after fall in Sillod

Chhatrapati Sambhajinagar

A 75-year-old man, Baburao Tajne, died on Friday evening while undergoing treatment at Government Medical College and hospital (GMCH) Chhatrapati Sambhajinagar. Tajne had slipped and fallen from the steps of his house in Dhawda village on November 2, sustaining serious injuries. Despite receiving medical care for six days, he could not survive and passed away around 7 pm on Friday.

