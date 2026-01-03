Enthusiastic response to lokmat sakhi ‘pre-booking 2026’
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 22:20 IST2026-01-03T22:20:16+5:302026-01-03T22:20:16+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Membership registration under the Lokmat sakhi initiative, exclusively for women, is currently underway ...
Lokmat News Network
Chhatrapati Sambhajinagar:
Membership registration under the Lokmat sakhi initiative, exclusively for women, is currently underway and is receiving an enthusiastic response. Attractive offers, gifts and entertainment programmes are being organised as part of the campaign.
Under this drive, a grand lucky draw with prizes worth up to Rs 75,000 was held for Lokmat sakhi members on Saturday. Attractive prizes included trolley bags, electric kettles, blenders, choppers, bridal necklace sets, pearl necklaces and traditional sarees. The lucky draw was conducted by Parag Bora of Girish emporium, Meenal Udavant of Kankaratna and Sakshi Mundada of Sapphire Saree Centre. A total of 36 women won prizes.
Lokmat sakhi membership registration is ongoing. With a registration fee of Rs 550, members get a chance to win gifts worth Rs 5,500.
Lucky draw winners
Chopper:
Sunanda Khandare, Supriya Jatti, Pournima Verma, Shraddha Kayasth, Kanchan Shahane, Maya Bamne, Savita Tribhuvan, Mangal Vaishnav, Sangeeta Salve, Ranjana Dabhade
Pearl Necklace:
Bhavana Pachpande, Poonam Yadav, Meera Patil, Vaishali Gore, Mangal Kathar, Rupali Kharadkar, Leena Pedalwar, Manisha Jadhav, Monika Nirmale, Shalini Surale
Traditional Sarees:
Pallavi Kale, Shakuntala Bagul, Gulbast Nagargoje, Bhavana Waghule
Electric Kettle:
Anita Kadam, Sushma Gaikwad, Dhanashree Mahesh, Narmada Patil, Ramabai Davane, Samruddhi Garje
Trolley Bag:
Pooja Aher
Bridal Necklace:
Pramila Chaudhari, Deepakshi Chinchane, Nishigandha Kotkar, Pooja Kulkarni, Anjali Dakhale
The lucky draw winners are requested to collect their prizes from Lokmat Bhavan on Monday between 11 am and 5 pm.
Registration for Lokmat sakhi membership 2026 has begun at Lokmat Bhavan and through representatives by paying Rs 550. The membership offers attractive items worth Rs 899 and gifts and services valued at over Rs 7,500.
The lucky draw was conducted by Parag Bora of Girish emporium, Meenal Udavant of Kankaratna and Sakshi Mundada of Sapphire saree centre.