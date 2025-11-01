Ex-Dy registrar Dr Pushpa passes away

By Lokmat Times Desk | Updated: November 1, 2025 18:50 IST2025-11-01T18:50:08+5:302025-11-01T18:50:08+5:30

Ex-Dy registrar Dr Pushpa passes away

Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Pushpa Somvanshi, the former deputy registrar of Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu), died after a prolonged illness on Saturday morning. She was 73 and leaves behind husband, one son and an extended family. The last rites were performed on her at Somnath Borgaon village in Ambejogai.

