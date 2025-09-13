Father and daughter seriously injured in high-speed vehicle crash
By Lokmat Times Desk | Updated: September 13, 2025 22:20 IST2025-09-13T22:20:03+5:302025-09-13T22:20:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar A father and his daughter were critically injured after being hit by a speeding vehicle while crossing ...
Chhatrapati Sambhajinagar
A father and his daughter were critically injured after being hit by a speeding vehicle while crossing the road. The accident occurred on September 8 in front of Hotel Garva, Padegaon. Teacher Tarang Rupesh Kumarnain (29), along with his 11-year-old daughter, was crossing the road around 10:30 pm when a speeding car (MH-20-GG-4818) struck them. A case has been registered against the fleeing driver at Chhawani police station.Open in app