Former Deogiri College lecturer Shamlata Bhosale passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 16, 2025 19:45 IST2025-10-16T19:45:08+5:302025-10-16T19:45:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Former chemistry department lecturer of Deogiri College, Chhatrapati Sambhajinagar Shamlata Bhosale (68), passed away Thursday morning after a brief illness. She was the wife of Balbhimrao Bhosale (Hindi department, Deogiri College).
She is survived by her only daughter Kalyani Bhosale, son-in-law, and grandchildren - all residing in Canada. The last rites will be performed on her on October 18 at Shahagad.