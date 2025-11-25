Former headmistress Kareemunnisa Begum passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 25, 2025 19:25 IST2025-11-25T19:25:03+5:302025-11-25T19:25:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Retired headmistress of Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation (CSMC) school Syeda Kareemunnisa Begum w/o Hameed Khan passed away ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Retired headmistress of Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation (CSMC) school Syeda Kareemunnisa Begum w/o Hameed Khan passed away due to brief illness at New Jersey (United States) on Tuesday morning. She was 83.
The departed soul was having dual citizenship. Hence her last rites were performed in New Jersey (US) this evening.
She is survived by six daughters including Khan Nazima Tehseen, lecturer at Dr Rafiq Zakaria College for Women (Navkhanda) and an extended family.Open in app