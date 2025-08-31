Gangadhar Shewale passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: August 31, 2025 19:55 IST2025-08-31T19:55:03+5:302025-08-31T19:55:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Gangadhar Bapurao Shewale, died after a brief illness on Sunday afternoon. He was 85 and leaves behind four sons and one daughter. The last rites will be performed on him at Solgavhavan in Jalna district at 8 am on September 1. He was the father of journalist Vishnu Shewale.