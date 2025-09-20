Heavy rains continue in the district; crops start rotting
By Lokmat Times Desk | Updated: September 20, 2025 23:00 IST2025-09-20T23:00:03+5:302025-09-20T23:00:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar Heavy rains continued across various parts of the district on Saturday. Persistent downpours over the past week ...
Chhatrapati Sambhajinagar
Heavy rains continued across various parts of the district on Saturday. Persistent downpours over the past week have caused Kharif crops in the fields to begin rotting, raising concerns among farmers. On Friday night, fields in Phulambri, Talegaon, and Bismilla villages experienced heavy rain accompanied by strong winds. Standing crops were completely flattened, creating a high likelihood of significant losses in agricultural production.Open in app