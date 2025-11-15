Homage paid to Birsa Munda
By Lokmat Times Desk | Updated: November 15, 2025 23:00 IST2025-11-15T23:00:03+5:302025-11-15T23:00:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A programme was organised at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University on Saturday to pay homage to Birsa ...
Chhatrapati Sambhajinagar: A programme was organised at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University on Saturday to pay homage to Birsa Munda, the great freedom fighter of the tribal community, on his birth anniversary. Vice Chancellor Dr Vijay Fulari garlanded the portrait of Birsa Munda.
Pro-VC Dr Walmik Sarwade, Registrar Dr Prashant Amrutkar, Dean Dr Bina Humbe, Dr Kailas Ambhure, Dr Somnath Khade, Deputy Registrar Dr Sanjay Kavade and others were present.Open in app