Homage paid to Savitribai Phule honoured at MGM

By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 22:40 IST2026-01-03T22:40:03+5:302026-01-03T22:40:03+5:30

Chhatraptai Sambhajinagar: The birth anniversary of Savitribai Phule was celebrated with enthusiasm at Mahatma Gandhi Mission University on Saturday. ...

Homage paid to Savitribai Phule honoured at MGM | Homage paid to Savitribai Phule honoured at MGM

Homage paid to Savitribai Phule honoured at MGM

Chhatraptai Sambhajinagar: The birth anniversary of Savitribai Phule was celebrated with enthusiasm at Mahatma Gandhi Mission University on Saturday.

MGM University Chancellor Ankushrao Kadam paid tribute to Savitribai Phule by offering a garland to her portrait in the Rukmini Auditorium. Anuradha Kadam, Principal Dr Vijaya Musande, Dr Saranga Naval and all concerned were present on this occasion.

Open in app