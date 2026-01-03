Homage paid to Savitribai Phule honoured at MGM
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 22:40 IST2026-01-03T22:40:03+5:302026-01-03T22:40:03+5:30
Chhatraptai Sambhajinagar: The birth anniversary of Savitribai Phule was celebrated with enthusiasm at Mahatma Gandhi Mission University on Saturday.
MGM University Chancellor Ankushrao Kadam paid tribute to Savitribai Phule by offering a garland to her portrait in the Rukmini Auditorium. Anuradha Kadam, Principal Dr Vijaya Musande, Dr Saranga Naval and all concerned were present on this occasion.