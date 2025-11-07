Indefinite hunger strike begins in Ramnagar against drug abuse and rising crime
By Lokmat Times Desk | Updated: November 7, 2025 21:50 IST2025-11-07T21:50:13+5:302025-11-07T21:50:13+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Residents of Shriramnagar have launched a protest against the growing menace of drug addiction and crime in their area.
On Friday morning, Subhash Patil Pandbhare and B.R. Parasakar began an indefinite hunger strike at Vitthal Chowk, Shriramnagar. Locals from Shriramnagar, Vitthalnagar, Prakashnagar, Sangharshnagar, Torangadnagar, MHADA Colony, Bajrangnagar, Tathagat Colony, Shahunagar, and Ramabai Ambedkarnagar have raised concerns over rising insecurity. Over recent years, the area has seen an increase in drug peddling, illegal activities, eve-teasing, robberies, assaults, and threats, spreading fear among residents.
The agitators have vowed to continue the hunger strike until drug dealers and criminals are brought under control.
Subhash Patil Pandbhare and B.R. Parasakar begin an indefinite hunger strike at Vitthal Chowk, Shriramnagar, protesting drug abuse and rising crime.