Interschool elocution contest at Crescent
By Lokmat Times Desk | Updated: November 26, 2025 20:00 IST2025-11-26T20:00:10+5:302025-11-26T20:00:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Crescent International School hosted its 5th interschool elocution competition at Haj House recently, bringing together 24 schools ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Crescent International School hosted its 5th interschool elocution competition at Haj House recently, bringing together 24 schools from across the city. Dr Maqdoom Farooqui was the chief guest. Judges panel comprised Dr Samad Sheikh, Dr Syeda Rana Tasneem, and Dr Sohail Zakiuddin. Director Dr Sarfaraz Khan, principal Shaikh Pakeeza, advisory member Irfan Saudagar, director of ATC group of companies Fayaz Khan were present.
The Group A winners were: Ayesha Shaikh Awaes (Al-Huda English School), Syeda Kainaat Fatima (Burhani National English School), and Zohra Mabrook Jaidi (Paramount English School). The Group B winners: Javeriya Tabassum Mohammed Tariq (Sarosh English School), Mohammed Ruwaifa Mushir Ahmed (Dar Al Arqam Public School), Shaikh Maryam Fatema (Model High School), and Adina Mehak Abdul Hameed (Scholars English High School).
Crescent International School students Shaikh Madiha Muzamil (Group A) and Haniya Rahat Mohammed Zohebuddin (Group B) secured the top positions.Open in app