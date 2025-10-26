Journalist Suresh Vaibhut passes away
October 26, 2025
Chhatrapati Sambhajinagar
Suresh Janardan Vaibhut (36), a journalist with a private news channel and resident of Wadwali village in Paithan taluka, passed away on Saturday after a brief illness. His last rites were performed on Sunday morning at the Wadwali village crematorium. He is survived by his wife, son, daughter, and parents.