Junaid Hasan Khan passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: January 14, 2026 19:05 IST2026-01-14T19:05:03+5:302026-01-14T19:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A resident of Lota Karanja, Junaid Hasan Khan, died of a brief illness on January 14. He ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
A resident of Lota Karanja, Junaid Hasan Khan, died of a brief illness on January 14. He was 67.
His Namaz-e-Janaza was prayed after Namaz-e-Zohar at Lota Karanja Masjid and the burial took place in a graveyard at Mominpura.
He is survived by a wife, son, daughter and an extended family. The departed soul was the younger brother of former deputy mayor Taqi Hasan Khan, Zahid Hasan Khan and Saliq Hasan Khan.Open in app