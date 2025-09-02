Kahekasha Afreen awarded Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: September 2, 2025 19:10 IST2025-09-02T19:10:03+5:302025-09-02T19:10:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Kahekasha Afreen Mohd Tahseenuddin Siddiqui in English.
She submitted her thesis titled 'Contesting Gender Issues: A Critical Study of Kamila Shamsie and Roopa Farooki's Fiction' under the guidance of Dr Farhat Durrani, a research guide at Sir Sayyed College.