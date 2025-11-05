Kalpita Pingale appointed as Addl Commissioner of CSMC
By Lokmat Times Desk | Updated: November 5, 2025 22:35 IST2025-11-05T22:35:07+5:302025-11-05T22:35:07+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: The State Government appointed Kalpita Pingale as Additional Commissioner of Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation (CSMC).
Rahul Suryavanshi was appointed as Deputy Commissioner once again. Deputy Secretary Priyanka Kulkarni issued these orders on November 4.
Pingale was the Deputy Commissioner in the Mira Bhayander Municipal Corporation. The CSMC has posts of Additional Commissioner-1 and 2.
One post has been vacant for the last few months. Ranjit Patil has been working as an Additional Commissioner 1 for the last few years. All eyes are towards which post of Additional Commissioner will go to Pingale.
Suryavanshi was the Deputy Commissioner in CSMC. He was recently transferred. The Government has appointed him once again.