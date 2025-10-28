Kazi Moizuddin passes away
Chhatrapati Sambhajinagar:
Kazi Moizuddin alias Nadeem (resident of Kohinoor Colony), younger brother of Urdu news channel editor Kazi Mohiuddin, died of prolonged illness on Tuesday. He was 57.
His Namaz-e-Janaza will be prayed at Jama Masjid on Wednesday (October 29) at 9.30 am and the burial will take place in Panchkunwa graveyard.
He is survived by a wife, one son and two daughters.