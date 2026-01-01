Laxman Raner gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: January 1, 2026 20:05 IST2026-01-01T20:05:03+5:302026-01-01T20:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Laxman Vishwanath Raner, the former principal of Bhaskaracharya Junior College, has been awarded a Ph D in English by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University.
He submitted his thesis on 'Illusion and Reality in Selected Novels of Philip K Dick' under the guidance of Dr Anil Katte, research guide from Shivaji College, Barshi.