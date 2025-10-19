Laxmikant Kokate awarded PhD
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D in Civil Engineering on Laxmikant Kokate in Civil ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D in Civil Engineering on Laxmikant Kokate in Civil Engineering.
He submitted his thesis titled 'Effect of Binder Properties by Using Recycled Tire Rubber on Bituminous Mixtures' under the guidance of research guide Dr Rajaram Damgir.
Kokated is a teaching faculty at Jawaharlal Nehru College of Engineering.