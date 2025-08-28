Madanla Agrawal passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: August 28, 2025 22:40 IST2025-08-28T22:40:03+5:302025-08-28T22:40:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Madanlal Pannalalji Agrawal (80), a resident of Samarthnagar and known as Santram ke Bade Wale, passed away on Thrusday due to age-related ailments. He is survived by sons Rajendra and Surendra, two daughters, daughters-in-law, and grandchildren. His last rites were performed at Pushpanagari crematorium.